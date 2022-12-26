Інцидент трапився 25 грудня приблизно о 17:30 за місцевим часом. Двоє з постраждалих від отруєння перебувають у важкому стані.

До теми У Польщі масово отруїлися українці: у чому причина

За інформацією Управління з питань надзвичайних ситуацій, із симптомами отруєння аміаком до лікарів звернулась 51 людина. Мешканці Пітота та околиць скаржаться на утруднене дихання.

Небезпека все ще є

На місці інциденту перебувають 27 рятувальників. Вони евакуювали 8 осіб, одна з яких отримала поранення.

У Міністерстві внутрішніх справ підтвердили інформацію. Зазначили, що правоохоронці у Піроті тимчасово обмежили рух. Вони просять людей не виходити на вулицю, оскільки у повітрі відчувається різкий запах аміаку.

"Ми закликаємо людей, які живуть поруч, не залишати свої домівки й не виходити на вулицю. Крім того, рух між Піротом та Белою Паланкою на шосе та головній дорозі переривається через погану видимість, а альтернативний маршрут дороги – через село Понор", – написали в МВС.

Зауважте! За інформацією національної вантажної залізничної компанії Srbija Kargo, поїзд, який зійшов з рейок, складався з 20 цистерн.

Що відбувається у Сербії: останні новини