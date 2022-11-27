У польському місті Глухолази в Опольському воєводстві через отруєння госпіталізували понад 20 українських біженців. Всього отруїлися 23 особи.

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Які дії місцевої влади

Директор лікарні, де наразі перебувають українці, повідомив, що у дитячому відділенні перебувають троє пацієнтів. Ще четверо – в інфекційному.

За його словами, стан українців можна оцінити як задовільний. Очільник госпіталю наголосив, що результатів лабораторних досліджень ще немає, але все вказує на класичне харчове отруєння.

Також зазначається, що отруєння може мати вірусний характер, оскільки в одного з госпіталізованих виявили симптоми норовірусу. Голова Опольського воєводства розповів, що зразки їжі, через яку могли отруїтися українці, вже передали до санітарної інспекції.

В Україні частішають випадки отруєння: що відомо

У п'ятницю, 25 листопада, в гаражі приватного будинку в Одеському районі знайшли двох постраждалих без свідомості. Медики оглянули тіла двох чоловіків 14 та 77 років та констатували смерть. За словами лікарів, підліток та пенсіонер померли за декілька годин до прибуття "швидкої".

У Балаклії внаслідок отруєння чадним газом загинула вся родина. Вони обігрівали помешкання за допомогою газової плити. У квартирі правоохоронці знайшли тіла 59-річної жінки, 34-річного чоловіка та дівчат віком 6 та 13 років. За словами їхньої родички, через низьку температуру в помешканні родина вирішила увімкнути газові конфорки.

Крім того, у селі Бобриця на Київщині сім’я використовувала для освітлення генератор, який перебував прямо в приміщенні. Унаслідок отруєння загинув голова родини, його дружину медики встигли госпіталізували до лікарні.

Також трагічний інцидент трапився і в Гостомелі, де чадним газом отруїлась ціла родина. Спершу стало зле 72-річній бабусі, потім 4-річній онуці. Погіршився стан також у старшої – 12-річної дівчинки та її 48-річного батька.

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