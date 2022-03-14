Из-за войны Славутич полностью изолирован: есть дефицит продуктов и медикаментов
Источник:телеграмм-канал Алексея Кулебы
В Киевской ОВО рассказали о ситуации в области. В частности, известно о том, что город Славутич изолирован и страдает от дефицита продуктов и медикаментов.
Об этом в своем телеграмме рассказал глава Киевской ОВ Алексей Кулеба.
Читайте также От падения обломка ракеты на Куреневке погиб человек, есть ранены, – Кличко
Из-за войны Славутич полностью изолирован
- В частности, в городе есть потребность в продуктах и медикаментах.
Также Алексей Кулеба отметил, что ремонтные работы по восстановлению электроснабжения в Славутиче и ЧАЭС завершены. Однако, согласно актуальной информации, оккупанты снова повредили линию в ЧАЭС, которую отремонтировали специалисты Укрэнерго.
Что касается остальных населенных пунктов Вышгородского района, то у них население получает необходимую помощь. Также происходит патрулирование улиц для обеспечения порядка.
Алексей Кулеба добавил, что в оккупированных Иванковской, Дымерской и Полесской территориальных общинах гуманитарная катастрофа. У них отсутствует связь, электроснабжение, продукты и лекарства.
На тему – Утренний брифинг Верещук за 14 марта – смотрите видео: