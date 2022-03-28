Из-за войны в Украине ЕБРР закрывает офисы в Москве и Минске

Европейский банк реконструкции и развития объявил о закрытии своих офисов в Москве и Минске. А все потому, что остро осуждает войну России против Украины.

Такое заявление Европейский банк реконструкции и развития обнародовал на своем официальном сайте.

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В сообщении заявления говорится, что ЕБРР решительно осудил войну против Украины, и решение о закрытии офисов в Москве и Минске является неизбежным результатом действий Российской Федерации с помощью Беларуси.

Также Европейский банк анонсировал первоначальный пакет помощи Украине, а также всем остальным странам, пострадавшим от нападения РФ.

Мы продолжаем предлагать нашу непреклонную поддержку Украине и уже согласовали первоначальный пакет в 2 миллиарда евро для Украины и других стран, пострадавших от войны, – отметили в заявлении.

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