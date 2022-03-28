Таку заяву Європейський банк реконструкції та розвитку опублікував на своєму офіційному сайті.

Читайте також: Час відкриття секретів: Anonymous опублікували документи центрального банку Росії

У повідомленні заяви мовиться, що ЄБРР рішуче засудив війну проти України, і рішення про закриття офісів у Москві та Мінську є неминучим результатом дій Російської Федерації за допомогою Білорусі.

Також Європейський банк анонсував початковий пакет допомоги Україні, а також всім іншим країнам, які постраждали від нападу РФ.

Ми продовжуємо пропонувати нашу непохитну підтримку Україні і вже узгодили початковий пакет у 2 мільярди євро для України та інших країн, які постраждали від війни, – зазначили у заяві.

Вас це може зацікавити – Для Путіна гроші вже не наркотик, – Піонтковський: дивіться відео