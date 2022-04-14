Из-за войны в Украине: ЕС и ООН ищут пути избежания продовольственного кризиса в мире

Страны Евросоюза и ООН пытаются найти пути избегания продовольственного кризиса в мире, который уже вскоре может возникнуть из-за войны войны России против Украины.

Об этом говорится в официальном коммюнике по результатам встречи глав МИД Франции Жана-Ива Ле Дриана, министра сельского хозяйства и продовольствия Жюльена Денорманди и еврокомиссара по антикризисному управлению Янеза Ленарчича с исполнительным директором Всемирной продовольственной программы ООН (WFP) Дэвидом Бизли.

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Результаты встречи

В коммюнике отмечается, что встреча была посвящена рассмотрению "драматических последствий войны в Украине по продовольственной безопасности", особенно в отношении развивающихся стран и наиболее уязвимых регионов мира.

Участники встречи уже традиционно выразили "глубокую обеспокоенность" ухудшением продовольственной безопасности в мире. Они призвали международное сообщество приложить все возможные усилия для поддержки наиболее пострадавших стран, которые несут "непропорционально тяжелое бремя этого кризиса".

Авторы коммюнике выразили решимость в готовности разработать общий оперативный ответ "на этот кризис" со всеми партнерами, желающими приобщиться. В качестве примера привели структуру Миссии по поддержке продовольствия и сельского хозяйства.

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Организованная вокруг трех принципов – торговля, солидарность и производство – инициатива, представленная Европейским Советом, будет способствовать свободному перемещению товаров и сельскохозяйственным биржам. Кроме того, говорится в коммюнике, она поддержит WFP в усилиях предоставить наиболее уязвимым странам доступ к продовольствию по разумным ценам и наладить поставки на равноправной основе.

Это будет способствовать устойчивому местному и региональному производству продуктов питания и сохранению продовольственной безопасности этих стран в долгосрочной перспективе. Вместе с тем отмечается необходимость приложить больше усилий и ресурсов, чтобы удовлетворить краткосрочные гуманитарные потребности наиболее уязвимых групп населения в мире.

К слову, французские министры, еврокомиссар и исполнительный директор WFP заявили, что продолжат углубленные консультации по мониторингу продовольственной безопасности в мире и реализации упомянутой инициативы в тесном сотрудничестве со всеми партнерами и компетентными международными организациями.

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