Про це йдеться в офіційному комюніке за результатами зустрічі очільникам МЗС Франції Жана-Іва Ле Дріана, міністра сільського господарства та продовольства Жюльєна Денорманді та єврокомісара з антикризового управління Янеза Ленарчича з виконавчим директором Всесвітньої продовольчої програми ООН (WFP) Девідом Бізлі.

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Результати зустрічі

У комюніке зазначається, що зустріч була присвячена розгляду "драматичних наслідків війни в Україні щодо продовольчої безпеки", особливо стосовно країн, що розвиваються, та найбільш вразливих регіонів світу.

Учасники зустрічі вже традиційно висловили "глибоку стурбованість" погіршенням продовольчої безпеки у світі. Вони закликали міжнародне співтовариство докласти всіх можливих зусиль для підтримки найбільш постраждалих країн, які несуть "непропорційно важкий тягар цієї кризи".

Автори комюніке висловили рішучість у готовності розробити спільну оперативну відповідь "на цю кризу" з усіма партнерами, які забажають долучитись. Як приклад, навели структуру Місії з підтримки продовольства та сільського господарства.

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Організована довкола трьох принципів – торгівля, солідарність і виробництво – ініціатива, представлена Європейською Радою, сприятиме вільному переміщенню товарів і сільськогосподарським біржам. Крім того, йдеться у комюніке, вона підтримає WFP у зусиллях надати найбільш вразливим країнам доступ до продовольства за розумними цінами і налагодити постачання на рівноправній основі.

Зазначається, що це сприятиме сталому місцевому та регіональному виробництву продуктів харчування та збереженню продовольчої безпеки цих країн у довготерміновій перспективі. Разом з тим наголошується на необхідності докласти більше зусиль та ресурсів, щоб задовольнити короткотермінові гуманітарні потреби найбільш вразливих груп населення у світі.

До слова, французькі міністри, єврокомісар та виконавчий директор WFP заявили, що продовжать поглиблені консультації щодо моніторингу продовольчої безпеки у світі та щодо реалізації згаданої ініціативи у тісній співпраці з усіма партнерами та компетентними міжнародними організаціями.

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