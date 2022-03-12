Из-за вражеских авиабомб в Мариуполе 6 погибших: двое из них – дети, множество раненых

Кровавая путинская армия и дальше терроризирует жителей Мариуполя. Враг сбросил на город авиабомбы, из-за чего шесть человек погибли.

Обстрел произошел, когда люди готовили еду

Среди шести погибших – двое детей. Также в результате обстрелов многие жители Мариуполя получили ранения.

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Сообщается, что двое детей – в тяжелом состоянии.

Враг врасплох застал жертв авиаудара, когда те у костра во дворе Центрального района готовили еду.

Из-за гуманитарной катастрофы в Мариуполе нет ни электричества, ни газа. Поэтому люди каждый раз вынуждены рисковать ради того, чтобы выжить.

Последствия авиаудара / Фото из телеграма "АЗОВ – Мариуполь"

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