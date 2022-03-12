Обстріл стався, коли люди готували їсти

Серед шести загиблих – двоє дітей. Також унаслідок обстрілів багато жителів Маріуполя зазнали поранень.

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Повідомляється, що двоє дітей – у важкому стані.

Ворог зненацька застав жертв авіаудару, коли ті біля вогнища у дворі Центрального району готували їсти.

Через гуманітарну катастрофу в Маріуполі немає ні електрики, ні газу. Тому люди щоразу вимушені ризикувати заради того, щоб вижити.



Наслідки авіаудару / Фото з телеграму "АЗОВ – Маріуполь"

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