Из-за вражеских обстрелов на Харьковщине 6 человек погибли и еще 8 пострадали

Российские оккупанты продолжают нагнетать военную ситуацию в Харьковской области. За прошедшие сутки нанесли 54 удара.

Стреляли из разных видов оружия дального действия. Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

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Среди мирного населения есть пострадавшие в результате вчерашних дневных обстрелов в Харькове и Чугуеве. В Харькове и районе – 4 погибших, 3 человека госпитализированы. В Чугуевском районе – 2 погибших, 5 человек ранены,

– заявил он.

По словам Синегубова, были артиллерийские удары, минометные и танковые обстрелы, обстрелы из РСЗО. Пострадали районы Салтовки, Пятихаток, Алексеевки, Холодной Горы, Дергачей, Барвенково, Чугуева.

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