Стріляли з різних видів зброї дальної дії. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

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Серед мирного населення є постраждалі внаслідок вчорашніх денних обстрілів в Харкові та Чугуєві. У Харкові та районі – 4 загиблих, 3 людей госпіталізовані. У Чугуївському районі – 2 загиблих, 5 осіб поранені,

– заявив він.

За словами Синєгубова, були артилерійські удари, мінометні і танкові обстріли, обстріли з РСЗВ. Постраждали райони Салтівки, П'ятихатки, Олексіївки, Холодної Гори, Дергачі, Барвінкове, Чугуїв.

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