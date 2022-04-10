Из-за выстрелов россиян митинг в Херсоне не смогли продолжить
10 апреля 2022 , 19:17Читати новину українською
Источник:"Суспільне"
Оккупанты разогнали мирный митинг в Херсоне. Были слышны выстрелы, но, к счастью, никто не пострадал.
Так, российские военные применили оружие, были предупредительные выстрелы. Продолжить акцию людям не удалось.
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Многие оккупанты стянулись к месту проведения акции. После выстрелов часть херсонцев разошлась.
Другие хотели сменить место и продолжить акцию, но из-за большого количества детей в парке решили его отменить.