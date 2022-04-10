Из-за выстрелов россиян митинг в Херсоне не смогли продолжить

10 апреля 2022 , 19:17
Читати новину українською

Источник:

"Суспільне"

Оккупанты разогнали мирный митинг в Херсоне. Были слышны выстрелы, но, к счастью, никто не пострадал.

Так, российские военные применили оружие, были предупредительные выстрелы. Продолжить акцию людям не удалось.

Ранее В Херсоне оккупанты разогнали митинг за Украину: сообщают об использовании оружия

Россияне сорвали митинг

Многие оккупанты стянулись к месту проведения акции. После выстрелов часть херсонцев разошлась.

Другие хотели сменить место и продолжить акцию, но из-за большого количества детей в парке решили его отменить.

Важно – Люди начали есть мышей: ситуация в Херсонской области 10 апреля:

 
Автор: Ольга Музика