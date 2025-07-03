Взрыв вблизи Житомира: в области зафиксировали загрязнение воздуха

В селе Березина, что вблизи Житомира, вечером 2 июля произошли взрывы. На месте инцидента вспыхнул пожар, в результате чего там зафиксировали загрязнение воздуха.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Житомирский областной центр контроля и профилактики болезней МОЗ Украины.

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Вблизи Житомира зафиксировали загрязнение воздуха

По итогам исследований, проведенных группами оперативного реагирования Центра контроля и профилактики болезней, в двух локациях села Березина зафиксировали превышение предельно допустимых концентраций продуктов сгорания.

На расстоянии 100 метров к востоку от эпицентра взрыва зафиксировано превышение таких показателей:

диоксида азота – 0,3 мг/м³ при допустимой норме 0,2 мг/м³;

сернистого ангидрида – 2,5 мг/м³ при норме 0,5 мг/м³.

В точке, расположенной в 400 метрах к юго-востоку, обнаружили:

диоксид азота – 0,26 мг/м³ при норме 0,2 мг/м³;

сернистый ангидрид – 1,8 мг/м³ при допустимом уровне 0,5 мг/м³.

В Житомире и окружающих населенных пунктах провели замеры качества воздуха в пяти локациях: селе Глибочица, в районах аэропорта, автовокзала, нижней Полевой и в селе Клитчин. Во всех точках показатели остаются в пределах нормы, превышений не зафиксировано.

В Житомирском областном ЦКПБ отметили, что радиационный фон в указанных точках не превышает уровня естественного радиационного фона для территории Украины.

Напомним, около 18:00 2 июля в селе Березина вблизи Житомира на международной трассе М-06 прогремели два взрыва. Впоследствии председатель Глибочицкой общины Сергей Сокальский уточнил, что взрывы произошли на территории двух производственных помещений.