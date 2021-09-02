Из-за заблокированной в пробке скорой в Николаеве едва не погиб ребенок

В Николаеве полицейские сопроводили в больницу карету скорой, которая везла маленького мальчика в критическом состоянии. Правоохранители вмешались из-за того, что водители не уступали медикам дорогу.

Николаевские патрульные оперативно сопроводили в больницу 10-летнего мальчика, который находился в тяжелом состоянии.

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Машины неохотно пропускали карету скорой

Инспекторы отдела безопасности дорожного движения Сергей Тамара и Андрей Толстяк, находясь на патрулировании обратили внимание на карету скорой, которая двигалась с включенными спецсигналами. Однако водители не спешили отдавать ей преимущество в движении.

Тогда патрульные включили спецсигналы и сопроводили автомобиль в детскую больницу. Там маленького пациента уже ждали медики.

Мальчик мог погибнуть

Впоследствии выяснилось, что мальчик находился в критическом состоянии, а по дороге в больницу у ребенка произошла остановка сердца. К счастью, рядом были врачи, которым удалось его реанимировать.

В полиции водителей призвали пропускать на дороге спецтранспорт с включенными синими проблесковыми маячками и специальными звуковыми сигналами. Ведь потерянные минуты для спецтранспорта в пути означают потерянные минуты для людей, нуждающихся в немедленной помощи.

, за такое правонарушение предусмотрена административная ответственность – штраф в сумме 510 гривен.

Полиция сопроводила авто скорой в больницу: смотрите видео

Текст публикации патрульной полиции Николаева:

Николаевские патрульные оперативно сопроводили в больницу 10-летнего мальчика в критическом состоянии

Инспекторы отдела безопасности дорожного движения Сергей Тамара и Андрей Толстяк, находясь на патрулировании обратили внимание на карету скорой, которая двигалась с включенными спецсигналами. Однако водители не спешили отдавать ей преимущество в движении.

Тогда же патрульные, включив спецсигналы, мигом сопроводили автомобиль до больницы, где пациента уже ждала медики.

Как выяснилось впоследствии, мальчик находился в критическом состоянии, а по дороге в больницу у ребенка произошла остановка сердца. К счастью, рядом были профессиональные врачи, которым удалось его реанимировать.

Призываем водителей пропускать спецтранспорт на дороге с включенными синими проблесковыми маячками и (или) специальными звуковыми сигналами. Помните, потерянные минуты для спецтранспорта в пути означают потерянные минуты для людей, нуждающихся в немедленной помощи.

Напоминаем, что за этот вид правонарушения предусмотрена административная ответственность — штраф в сумме 510 гривен (ч. 3 ст. 122 КУоАП).