Миколаївські патрульні оперативно супроводили в лікарню 10-річного хлопчика, який перебував у важкому стані.

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Автівки не охоче пропускали карету швидкої

Інспектори відділу безпеки дорожнього руху Сергій Тамара та Андрій Толстяк, перебуваючи на патрулюванні, звернули увагу на карету швидкої, яка рухалась з увімкненими спецсигналами. Однак водії не поспішали надавати їй перевагу в русі.

Тоді патрульні увімкнули спецсигнали та супроводили автомобіль до дитячої лікарні. Там на малого пацієнта вже чекали медики.

Хлопчик міг загинути

Згодом з'ясувалося, що хлопчик перебував у критичному стані, а дорогою до лікарні в дитини сталася зупинка серця. На щастя, поруч були лікарі, яким вдалося його реанімувати.

У поліції водіїв закликали пропускати на дорозі спецтранспорт з увімкненими синіми проблисковими маячками та спеціальними звуковими сигналами. Адже втрачені хвилини для спецтранспорту в дорозі означають втрачені хвилини для людей, які потребують негайної допомоги.

До слова, за таке правопорушення передбачена адміністративна відповідальність – штраф у сумі 510 гривень.

Поліція супроводила авто швидкої до лікарні: дивіться відео

Текст публікації патрульної поліції Миколаєва:

Миколаївські патрульні оперативно супроводили в лікарню 10-річного хлопчика у критичному стані

Інспектори відділу безпеки дорожнього руху Сергій Тамара та Андрій Толстяк, перебуваючи на патрулюванні, звернули увагу на карету швидкої, яка рухалась з увімкненими спецсигналами. Проте водії не поспішали надавати їй перевагу в русі.

Тоді ж патрульні, увімкнувши спецсигнали, миттю супроводили автомобіль до дитячої лікарні, де на пацієнта вже чекала медики.

Як з'ясувалося згодом, хлопчик перебував у критичному стані, а дорогою до лікарні в дитини сталася зупинка серця. На щастя, поруч були професійні лікарі, яким вдалося його реанімувати.

Закликаємо водіїв пропускати спецтранспорт на дорозі з увімкненими синіми проблискові маячками та (або) спеціальними звуковими сигналами. Пам’ятайте, втрачені хвилини для спецтранспорту в дорозі означають втрачені хвилини для людей, які потребують негайної допомоги.

Нагадуємо, що за цей вид правопорушення передбачена адміністративна відповідальність — штраф у сумі 510 гривень (ч.3 ст. 122 КУпАП).