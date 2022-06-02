Об этом в утренней сводке от 2 июня сообщает Генштаб ВСУ. В преддверии Группировки Операции Объединенных сил добавили, что только за 1 июня наши силы противовоздушной обороны ликвидировали 7 российских беспилотников типа "Орлан-10" на Востоке.

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Россияне массово теряют беспилотники

Генштаб подчеркивает, что враг теряет беспилотные летательные аппараты по всем направлениям. Пока военных резервов не хватает, поэтому противник начал использовать беспилотники даже МЧС России.

Напомним, что количество сбитых беспилотников, в том числе типа "Орлан-10", резко начало увеличиваться в начале мая. Тогда оказалось, что российские летательные аппараты уязвимы не только переносным зенитно-ракетным комплексам, но и украинским средствам радиоэлектронной борьбы. Так, 3 мая командование ВСУ сообщило, что благодаря слаженной работе наши бойцы сбили ряд вражеских БПЛА. Среди них оказался как упомянутый выше "Орлан", так и другие модели – "Тахион" и ZALA. В Одесской области тогда же сообщили об уничтожении ударного беспилотника "Форпост" .

В дальнейшем потери россиян только росли. К примеру, 5 мая Генштаб сообщил, что за сутки ВСУ сбили 14 беспилотников. Рекорд был повторен и 7 мая.

В конце мая количество сбитых российских беспилотников сократилось. Однако, вероятно, это и стало первым сигналом по ограниченным резервам соответствующей техники. Так, по словам главы Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко, за сутки, 25 мая, над областью удалось ликвидировать только 11 разведывательных аппаратов.

Впрочем, наши воины "подстреливают" не только "Орланов". 18 мая подразделение противовоздушной обороны 80 отдельной десантно-штурмовой бригады сообщило об уничтожении беспилотного летательного аппарата российских оккупантов "ZALA 421-08". Беспилотник предназначен для разведки и вычета целей для обеспечения точного артиллерийского огня и его корректировки. Украинские защитники подчеркнули, что враждебная цель была ликвидирована с помощью зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10",

Напомним, что кафиры каждый день пытаются проводить воздушную разведку, но украинские защитники не дают врагу этого делать. С 24 февраля было уничтожено более 519 БПЛА.

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