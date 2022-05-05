Успешную работу проделали бойцы 53 отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха.

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Кстати, на беспилотнике был изображен символ, которым российские оккупанты обозначают свою технику.

Не суждено было больше вести разведку и корректировать огонь артиллерии враждебному Орлану-10, а все потому, что он был уничтожен воинами княжеской бригады . Верьте в воинов, верьте в Вооруженные Силы Украины,

– написали защитники.

Они также обнародовали фотографии подбитого "Орлана".



Сбитый беспилотник / Фото 53