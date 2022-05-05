Успішну роботу здійснили бійці 53 окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха.

До теми "Не розуміють знаків згори": бригада імені Острозького показала успішне знищення ворога

До речі, на безпілотнику був зображений символ, яким російські окупанти позначають свою техніку.

Не судилось більше вести розвідку та корегувати вогонь артилерії ворожому "Орлану-10", а все тому, що воїнами княжої бригади його було знищено. Вірте в воїнів, вірте в Збройні Сили України,

– написали захисники.

Вони також оприлюднили світлини підбитого "Орлана".



Збитий безпілотник / Фото 53 бригади



Збитий "Орлан" / Фото 53 бригади