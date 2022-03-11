Из-за значительных потерь врагу пришлось отступить из захваченных населенных пунктов на Киевщине

Российские войска пытаются захватить Киев, однако Вооруженные силы Украины разрушают все планы и уничтожают врага и их технику. Из-за потерь россияне были вынуждены отступить из ранее захваченных сел под Киевом.

На Полесском направлении враг также предпринимает меры по восстановлению боеспособности подразделений, так как понесли много потерь.

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"В результате активных, слаженных действий подразделений ВСУ и других составляющих сил обороны противнику были нанесены значительные потери, что заставило его отступить из ранее захваченных населенных пунктов Киевской области", – рассказали в Генштабе.

Добавим, что в Минобороны Британии подтверждают, что у российских войск действительно "ограниченный прогресс" по наступлению на украинскую столицу. Однако это не значит, что они сдались, так что вполне возможно, что наступление на Киев состоится уже в ближайшие дни.

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