На Поліському напрямку ворог також здійснює заходи з відновлення боєздатності підрозділів, бо зазнали багато втрат.

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"Внаслідок активних, злагоджених дій підрозділів ЗСУ та інших складових сил оборони, противнику були нанесені значні втрати, що змусило його відступити з раніше захоплених населених пунктів Київської області", – розповіли в Генштабі.

Додамо, що у Міноборони Британії підтверджують, що у російських військ справді "обмежений прогрес" щодо наступу на українську столицю. Проте це не означає, що вони здалися, тож цілком можливо, що наступ на Київ відбудеться вже найближчими днями.

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