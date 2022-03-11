Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух. Информацию он обнародовал в 14.20.
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Из Запорожья в Мариуполь выехал гуманитарный груз
Колонна с гуманитарным грузом и автобусами для эвакуации жителей Мариуполя отправилась из Запорожья,
– сообщил Старух.
Он уточнил, что колонна сопровождается представителями Красного Креста, а также Украинской православной церкви.
Ситуация в Мариуполе: главное
Алексей Резников рассказал, что на 16-й день сопротивления российскому нашествию ситуация в Мариуполе продолжает усложняться. Враг держит город в заложниках и устроил там геноцид.
Украина пытается обеспечить проведение "зеленых коридоров" в Мариуполе. Однако это сложно, ведь россияне даже обстреливают их.
Кроме того, на временно занятых юго-восточных территориях Украины враг пытается развернуть полицейскую инфраструктуру.
Как Мариуполь выглядит после удара: смотрите видео