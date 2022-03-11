Про це у мережі повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух. Інформацію він оприлюднив о 14:20.
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Із Запоріжжя до Маріуполя виїхав гумвантаж
Колона з гуманітарним вантажем та автобусами для евакуації жителів Маріуполя вирушила із Запоріжжя,
– повідомив Старух.
Він уточнив, що колону супроводжують представники Червоного Хреста, а також Української православної церкви.
Ситуація в Маріуполі: основне
Олексій Резніков розповів, що на 16-й день спротиву російській навалі, ситуація у Маріуполі продовжує ускладнюватися. Ворог тримає місто у заручниках та влаштував там геноцид.
Україна намагається забезпечити проведення "зелених коридорів" у Маріуполі. Однак це складно, адже росіяни обстрілюють навіть їх.
Крім того, на тимчасово зайнятих територіях півдня України ворог намагається розгорнути поліцейську інфраструктуру.
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