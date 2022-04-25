В Запорожской ОВА отметили, что в Мариуполь отправилась гуманитарная эвакуационная колонна. Вечером с ней исчезла любая связь.

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В последний раз связь с колонной была у Мангуша

В администрации рассказывают, что в результате неблагоприятных погодных условий размыло дорогу в село Каменское Васильевского района. Поэтому подразделения ГСЧС помогли колонне автобусов и автомобилей медицинской помощи проехать до того отрезка пути, где они могли передвигаться самостоятельно.

Впоследствии связь с колонной оборвалась. В последний раз его зафиксировали в 18:58 за 25 километров до поселка городского типа Мангуш Донецкой области.

Накануне Ирина Верещук рассказала, что Россия снова не предоставила гуманитарный коридор из Мариуполя. Попытки увезти людей из города повторят в понедельник, 25 апреля.

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