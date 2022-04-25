У Запорізькій ОВА зазначили, що до Маріуполя вирушила гуманітарна евакуаційна колона. Ввечері з нею зник будь-який зв'язок.

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Востаннє зв'язок з колоною був біля Мангуша

В адміністрації розповідають, що внаслідок несприятливих погодній умов розмило дорогу до села Кам'янське Василівського району. Тож підрозділи ДСНС допомогли колоні автобусів і автомобілів медичної допомоги проїхати до того відтинку шляху, де вони могли пересуватися самостійно.

Згодом зв'язок з колоною обірвався. Востаннє його зафіксували о 18:58 за 25 кілометрів до селища міського типу Мангуш Донецької області.

Напередодні Ірина Верещук розповіла, що Росія знову не надала гуманітарний коридор з Маріуполя. Спроби вивезти людей з міста повторять у понеділок, 25 квітня.

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