Из жилых районов Николаева за день вывезли 14 неразорвавшихся боеприпасов

Российские оккупанты продолжают жестоко обстреливать Николаев. К счастью, не все вражеские боеприпасы взрываются, повреждая здания и травмируя мирных жителей.

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Смотрите фото, как из Николаева вывозят вражеские боеприпасы / Фото Николаевского горсовета

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