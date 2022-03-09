Из жилых районов Николаева за день вывезли 14 неразорвавшихся боеприпасов
9 марта 2022 , 19:49Читати новину українською
Российские оккупанты продолжают жестоко обстреливать Николаев. К счастью, не все вражеские боеприпасы взрываются, повреждая здания и травмируя мирных жителей.
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Смотрите фото, как из Николаева вывозят вражеские боеприпасы / Фото Николаевского горсовета
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