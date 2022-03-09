Из Житомира отправят на полный пансион в Италию семьи военных
9 марта 2022 , 14:09Читати новину українською
Источник:фейсбук Сергея Сухомлина
Российские войска нанесли удар по гражданским объектам Житомирской области. Ради безопасности, оттуда произойдет эвакуация семей украинских военных.
Первые два автобуса отправятся 9 марта
Об этом рассказал Житомирский городской голова Сергей Сухомлин. По его словам, на полный пансион в Италию отправят семьи военных.
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Сухомлин отметил, что уже вечером 9 марта из Житомира планируют отправить первые два автобуса.
Заметим, что в Италии готовы принимать беженцев из Украины. Об этом заявил президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина.
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