Из Житомира отправят на полный пансион в Италию семьи военных

Российские войска нанесли удар по гражданским объектам Житомирской области. Ради безопасности, оттуда произойдет эвакуация семей украинских военных.

Первые два автобуса отправятся 9 марта

Об этом рассказал Житомирский городской голова Сергей Сухомлин. По его словам, на полный пансион в Италию отправят семьи военных.

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Сухомлин отметил, что уже вечером 9 марта из Житомира планируют отправить первые два автобуса.

Заметим, что в Италии готовы принимать беженцев из Украины. Об этом заявил президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина.

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