Из колонии "забыли" отпустить осужденного, отсидевшего свой срок

В Бориспольской исправительной колонии №119 продолжали незаконно удерживать осужденного даже после того, как тот отбыл свой срок наказания. Теперь прокуратура займется злоупотреблениями со стороны работников исправительного учреждения.

На действия администрации учреждения пожаловался сам незаконно удерживаемый во время личного приема в колонии заместителю прокурора Киевской области, сообщает прокуратура.

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Он сообщил прокурору, что срок наказания, который предусмотрел для него суд, закончился еще 9 ноября, но работники колонии продолжали безосновательно удерживать его.

Во время проверки заявлений осужденного прокуратура установила, что руководство исправительного учреждения длительное время знало о незаконном задержании мужчины. Впрочем освободили его только после вмешательства прокуратуры.

По этому делу прокуратура назначила служебное расследование, по результатам которого должны установить виновных лиц и привлечь их к уголовной ответственности.

Что известно о бориспольской колонии?Бориспольская исправительная колония №119 расположена в селе Мартуся Бориспольского района Киевской области. Исправительное учреждение существует на этом месте еще с 1962 года.



С 1999 года учреждение подчинено Государственному департаменту Украины по вопросам исполнения наказаний в Киеве и Киевской области.