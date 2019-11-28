З колонії "забули" відпустити засудженого, який відсидів свій термін

У Бориспільській виправній колонії №119 продовжували незаконно утримувати засудженого навіть після того, як той відбув свій термін покарання. Тепер прокуратура займеться зловживаннями з боку працівників виправного закладу.

На дії адміністрації установи поскаржився сам незаконно утримуваний під час особистого прийому у колонії заступинка прокурора Київської області, повідомляє прокуратура.

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Він повідомив прокурору, що термін покарання, який передбачив для нього суд, закінчився ще 9 листопада, але працівники колонії продовжували безпідставно утримувати його.

Під час перевірки заяв засудженого прокуратура встановила, що керівництво виправного закладу тривалий час знало про незаконне утримування чоловіка. Втім звільнили його лише після втручання прокуратури.

Через цю справу прокуратура призначила службове розслідування, за результатами якого мають встановити винних осіб та притягнути їх до кримінальної відповідальності.

Що відомо про бориспільську колонію?Бориспільська виправна колонія №119 розташована у селі Мартусів Бориспільського району Київської області. Виправний заклад існує на цьому місці ще з 1962 року.



З 1999 року установа підпорядкована Державному департаменту України з питань виконання покарань у місті Києві та Київській області.