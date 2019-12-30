Из лекарств – только анальгин и активированный уголь: украинцы рассказывают об ужасах плена

Пророссийские оккупанты "лечат" заключенных украинцев на Донбассе только двумя видами таблеток: анальгином и активированным углем. По крайней мере такую помощь получают пленники, которые сидят "на подвалах" – в местах, где удерживают и пытают пленных.

Об этом рассказал освобожденный при обмене украинец Евгений Горбань в комментарии "Громадському радио".

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Было плохо. Все, что я могу сказать в двух словах. Сейчас я нуждаюсь медпомощи, потому что 3 года я сидел "на подвалах", где вся медицинская помощь сводилась к использованию анальгина и может еще активированного угля. Больше ничего, никакого внимания врачей,

– отметил он.

К слову, Евгения Горбаня пророссийские боевики задержали, когда ему было всего 18 лет.

Что известно о Евгении Горбане?

Он был захвачен в 2017 году, когда направлялся к товарищу на день рождения. Во время обыска у него изъяли технику.

Что известно о масштабном обмене пленными?

Он состоялся в воскресенье, 29 декабря, между Украиной и так называемыми "Л/ДНР".

В его рамках Киев передал представителям оккупационных администраций 124 человека.

Вместе с тем на Родину с ОРДЛО вернулись 76 пленных.

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