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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019
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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019

      Это были 5 лет борьбы за достоинство, – освобожденный из плена военный Пантюшенко

      44 Читати новину українською
      Богдан Пантюшенко / Сегодня

      Украинский военный Богдан Пантюшенко пробыл в плену у пророссийских боевиков фактических 5 лет. Его захватили во время выполнения боевого задания недалеко от Донецкого аэропорта в январе 2018 года.

      Все это время продолжалась его борьба. Об этом Пантюшенко рассказал в эксклюзивном комментарии 24 каналу.

      Основное: Обмен пленными: что известно о 76 украинцах, вернувшихся в Киев – список

      Пять лет провести в плену... Это были пять лет борьбы за страну, за семью, за свое достоинство. Я думаю, они нас не одолели. Мы сильнее, мы лучше, чем эти квазиреспублики, чем Россия и весь их вонючий "русский мир",
      – сказал военный.

      Он сейчас, как и другие освобожденные пленные находится в госпитале. Говорит, что чувствует себя хорошо и – главное: он уже в Украине. На праздники экс-пленных, скорее всего, не отпустят домой, медики продолжат их обследование и лечение.

      "Чувствую себя хорошо, на родине уже, первый шок у меня уже спал. Настроение праздничное", – коротко сказал он.

      В то же время, жена Богдана Пантюшенко, Виктория ответила вместо мужа на вопрос о том, оправдан ли обмен экс-беркутовцев, обвиняемых в убийстве майдановцев, на украинских пленных.

      Жизнь человека – важнее. Я считаю это решение правильным. Они пошли защищать свою страну, попали в плен и их должны были вернуть любой ценой уже давным-давно. Они прошли 5 лет ада.

      Освобожденный из плена Богдан Пантюшенко: видео

       

      Там Средневековье: освобожденный из плена украинец Савин рассказал о тюрьмах боевиков
      сегодня
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      Автор: Ирина Выхрущ, Людмила Кушнир
      Теги: Новости Украины Обмен пленными Война на Донбассе Новости политики
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