Это были 5 лет борьбы за достоинство, – освобожденный из плена военный Пантюшенко

Украинский военный Богдан Пантюшенко пробыл в плену у пророссийских боевиков фактических 5 лет. Его захватили во время выполнения боевого задания недалеко от Донецкого аэропорта в январе 2018 года.

Все это время продолжалась его борьба. Об этом Пантюшенко рассказал в эксклюзивном комментарии 24 каналу.

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Пять лет провести в плену... Это были пять лет борьбы за страну, за семью, за свое достоинство. Я думаю, они нас не одолели. Мы сильнее, мы лучше, чем эти квазиреспублики, чем Россия и весь их вонючий "русский мир",

– сказал военный.

Он сейчас, как и другие освобожденные пленные находится в госпитале. Говорит, что чувствует себя хорошо и – главное: он уже в Украине. На праздники экс-пленных, скорее всего, не отпустят домой, медики продолжат их обследование и лечение.

"Чувствую себя хорошо, на родине уже, первый шок у меня уже спал. Настроение праздничное", – коротко сказал он.

В то же время, жена Богдана Пантюшенко, Виктория ответила вместо мужа на вопрос о том, оправдан ли обмен экс-беркутовцев, обвиняемых в убийстве майдановцев, на украинских пленных.

Жизнь человека – важнее. Я считаю это решение правильным. Они пошли защищать свою страну, попали в плен и их должны были вернуть любой ценой уже давным-давно. Они прошли 5 лет ада.

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