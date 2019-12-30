14:40
30 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ПІДСУМКИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Серйозна скарга від Путіна. Росія проти смайликів
      Вєсті Кремля
      20:29, 28 грудня
      Вєсті.UA. Жир: Зеленський кинув виклик Кличку. Чому сумує Симоненко
      Вєсті.UA
      17:30, 28 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ПІДСУМКИ 2019

      Це були 5 років боротьби за гідність, – звільнений з полону військовий Пантюшенко

      176 Читать новость на русском
      Богдан Пантюшенко / Сегодня

      Український військовий Богдан Пантюшенко пробув у полоні у проросійських бойовиків фактично 5 років. Його захопили під час виконання бойового завдання неподалік Донецького аеропорту у січні 2018-го року.

      Увесь цей час тривала його боротьба. Про це Пантюшенко розповів в ексклюзивному коментарі 24 каналу.

      Основне: Обмін полоненими: що відомо про 76 українців, які повернулися в Київ – список

      П’ять років провести в полоні… Це були п’ять років боротьби за країну, за сім’ю, за свою гідність. Я думаю, вони нас не подолали. Ми сильніші, ми кращі, аніж ці квазіреспубліки, аніж Росія і весь їхній смердючий "русскій мір",
      – сказав військовий.

      Він зараз, як і інші звільнені полонені перебуває у госпіталі. Каже, що почувається добре і – головне: він вже в Україні. На свята експолонених, найімовірніше, не відпустять додому, медики продовжать їх обстеження та лікування.

      "Почуваюся добре, на Батьківщині вже, перший шок у мене вже спав. Настрій святковий", – коротко зазначив він.

      Водночас, дружина Богдана Пантюшенка, Вікторія, відповіла замість чоловіка на запитання про те, чи виправданий обмін ексберкутівців, звинувачених у вбивстві майданівців, на українських полонених.

      Життя людини – важливіше. Я вважаю це рішення правильним. Вони пішли захищати свою країну, потрапили в полон і їх мали повернути будь-якою ціною вже давним-давно. А вони пройшли 5 років пекла.

      Звільнений з полону Богдан Пантюшенко: відео

       

      Новий рік 2020: як прикрасити кімнати в домі на свята і не витратити зайвого
      сьогодні
      8060
      Автор: Ірина Вихрущ, Людмила Кушнір
      Теги: Новини України Новини політики Обмін полоненими Війна на Донбасі
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 14:40 Найцікавіші міфи, які спростувала Супрун у 2019 році
      Анастасія Лукашевська 6
      сьогодні , 13:02 На війні з 18 років: дівчина-піхотинець про роль жінки на передовій
      Богдан Мірошниченко 755
      сьогодні , 12:58 Скільки коштуватиме новорічний стіл 2020
      Ярослав Голобородько 1640
      сьогодні , 12:00 Підсумки роботи Кабінету міністрів: що вдалося у 2019-му
      Олексій Гончарук 137
      сьогодні , 11:20 Новий рік 2020: як прикрасити кімнати в домі на свята і не витратити зайвого
      Олена Булан 8060
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук