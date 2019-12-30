Це були 5 років боротьби за гідність, – звільнений з полону військовий Пантюшенко

Український військовий Богдан Пантюшенко пробув у полоні у проросійських бойовиків фактично 5 років. Його захопили під час виконання бойового завдання неподалік Донецького аеропорту у січні 2018-го року.

Увесь цей час тривала його боротьба. Про це Пантюшенко розповів в ексклюзивному коментарі 24 каналу.

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П’ять років провести в полоні… Це були п’ять років боротьби за країну, за сім’ю, за свою гідність. Я думаю, вони нас не подолали. Ми сильніші, ми кращі, аніж ці квазіреспубліки, аніж Росія і весь їхній смердючий "русскій мір",

– сказав військовий.

Він зараз, як і інші звільнені полонені перебуває у госпіталі. Каже, що почувається добре і – головне: він вже в Україні. На свята експолонених, найімовірніше, не відпустять додому, медики продовжать їх обстеження та лікування.

"Почуваюся добре, на Батьківщині вже, перший шок у мене вже спав. Настрій святковий", – коротко зазначив він.

Водночас, дружина Богдана Пантюшенка, Вікторія, відповіла замість чоловіка на запитання про те, чи виправданий обмін ексберкутівців, звинувачених у вбивстві майданівців, на українських полонених.

Життя людини – важливіше. Я вважаю це рішення правильним. Вони пішли захищати свою країну, потрапили в полон і їх мали повернути будь-якою ціною вже давним-давно. А вони пройшли 5 років пекла.

Звільнений з полону Богдан Пантюшенко: відео