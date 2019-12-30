З ліків – тільки анальгін і активоване вугілля, – звільнений українець про жахи полону
Проросійські окупанти "лікують" ув’язнених українців на Донбасі лише двома видами пігулок: анальгіном та активованим вугіллям. Принаймні таку допомогу отримують бранці, які сидять "на підвалах" – у місцях, де утримують і катують полонених.
Про це розповів звільнений під час обміну українець Євген Горбань у коментарі "Громадському радіо".
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Було погано. Все, що я можу сказати у двох словах. Зараз я потребую меддопомоги, тому що 3 роки я сидів "на підвалах", де вся медична допомога зводилася до використання анальгіну і може ще активованого вугілля. Більше нічого, ніякої уваги лікарів,
– зазначив він.
До слова, Євгена Горбаня проросійські бойовики затримали, коли йому було всього 18 років.
Що відомо про Євгена Горбаня? Він був захоплений у 2017 році, коли прямував до товариша на день народження. Під час обшуку в нього вилучили техніку.
Що відомо про масштабний обмін полоненими?
- Він відбувся в неділю, 29 грудня, між Україною та так званими "Л/ДНР".
- В його рамках Київ передав представникам окупаційних адміністрацій 124 особи.
- Натомість на Батьківщину з ОРДЛО повернулися 76 полонених.
Основне: Обмін полоненими: що відомо про 76 українців, які повернулися в Київ – список