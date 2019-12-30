З ліків – тільки анальгін і активоване вугілля, – звільнений українець про жахи полону

Проросійські окупанти "лікують" ув’язнених українців на Донбасі лише двома видами пігулок: анальгіном та активованим вугіллям. Принаймні таку допомогу отримують бранці, які сидять "на підвалах" – у місцях, де утримують і катують полонених.

Про це розповів звільнений під час обміну українець Євген Горбань у коментарі "Громадському радіо".

Дивіться також: Це були 5 років боротьби за гідність, – звільнений з полону військовий Пантюшенко

Було погано. Все, що я можу сказати у двох словах. Зараз я потребую меддопомоги, тому що 3 роки я сидів "на підвалах", де вся медична допомога зводилася до використання анальгіну і може ще активованого вугілля. Більше нічого, ніякої уваги лікарів,

– зазначив він.

До слова, Євгена Горбаня проросійські бойовики затримали, коли йому було всього 18 років.

Що відомо про Євгена Горбаня? Він був захоплений у 2017 році, коли прямував до товариша на день народження. Під час обшуку в нього вилучили техніку.

Що відомо про масштабний обмін полоненими?

Він відбувся в неділю, 29 грудня, між Україною та так званими "Л/ДНР".

В його рамках Київ передав представникам окупаційних адміністрацій 124 особи.

Натомість на Батьківщину з ОРДЛО повернулися 76 полонених.

Основне: Обмін полоненими: що відомо про 76 українців, які повернулися в Київ – список