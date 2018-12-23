19:11
23 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ВОЙНА В СИРИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ИНДОНЕЗИЯ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Ракетное возбуждение Путина. Сходство Поклонской и Николая II
      Вєсті Кремля
      21:39, 22 декабря
      Вести.UA. Жир: Политическое будущее Вакарчука. Березовые резки для нардепов
      Вєсті.UA
      19:13, 22 декабря
      Коррупционные махинации на глазах всей страны: как Труханов едва не загнал в долги одесситов
      ЦРУ
      09:01, 21 декабря
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Вторичная занятость
      Згадати все
      22:50, 21 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ВОЙНА В СИРИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ИНДОНЕЗИЯ

      Из-под протектората русской церкви в Черновцах вышли старообрядцы: подробности

      232 Читати новину українською
      Старообрядческая церковь в Черновцах
      Старообрядческая церковь в Черновцах / Фото из открытых источников

      Не только прихожане УПЦ МП покидают подчиненную России церковь, но и старообрядцы в Черновцах решили разорвать отношения с Московской митрополией.

      Об этом информирует АСС.

      Читайте также: Первый приход УПЦ МП в Закарпатье перешёл в состав Православной церкви Украины

      Так, в Черновцах старообрядческая религиозная община официально заявила о решении выйти из подчинения Московской митрополии, зарегистрировав соответствующее заявление. Также там убрали из своего названия и устава любое упоминание о стране-агрессора.

      "Этому желанию общины предшествовало решение клерикального центра РФ о снятии с отца Леонтия сана священника. Вопреки воле России, он продолжил служить в храме несмотря на угрозы отлучения", – отметил главный специалист отдела по вопросам охраны культурного наследия, национальностей и религии Черновицкой ОГА Сергей Бухаров .

      Теперь церковь старообрядцев в Черновцах не подчиняется центра в России и будет действовать автономно.

      Напомним, 22 декабря Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, согласно которому Украинская православная церковь Московского патриархата должна указать в названии на свою принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ).

      Что известно про старообрядцев?
      Русская православная старообрядческая церковь возникла 1666 году в результате раскола РПЦ и проклятий старых обрядов Московскими соборами 1666 и 1667 годов. В 1971 году Московский патриархат снял "проклятие", но так и не признал эту церковь.

      Теги: Новости Украины Новости Черновцов Украина – Россия Религия Новости политики
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Е-саботаж: як депутати намагаються знищити кримінальну відповідальність за незаконне збагачення
      сегодня , 15:00 Е-саботаж: як депутати намагаються знищити кримінальну відповідальність за незаконне збагачення
      Олександра Дрік 212
      Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      20 декабря , 14:59 Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      Як Порошенко перейняв від Тимошенко згубну звичку підкупу виборців
      сегодня , 14:00 Як Порошенко перейняв від Тимошенко згубну звичку підкупу виборців
      Дмитро Гнап 312
      Павел Казарин: Флаги наших детей
      сегодня , 11:00 Павел Казарин: Флаги наших детей
      Блог Медіа 1205
      Главные новости 22 декабря: пожар на Рождественской ярмарке в Львове, провокация против Епифания
      сегодня , 09:01 Главные новости 22 декабря: пожар на Рождественской ярмарке в Львове, провокация против Епифания
      2606
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук