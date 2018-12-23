Из-под протектората русской церкви в Черновцах вышли старообрядцы: подробности

Не только прихожане УПЦ МП покидают подчиненную России церковь, но и старообрядцы в Черновцах решили разорвать отношения с Московской митрополией.

Об этом информирует АСС.

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Так, в Черновцах старообрядческая религиозная община официально заявила о решении выйти из подчинения Московской митрополии, зарегистрировав соответствующее заявление. Также там убрали из своего названия и устава любое упоминание о стране-агрессора.

"Этому желанию общины предшествовало решение клерикального центра РФ о снятии с отца Леонтия сана священника. Вопреки воле России, он продолжил служить в храме несмотря на угрозы отлучения", – отметил главный специалист отдела по вопросам охраны культурного наследия, национальностей и религии Черновицкой ОГА Сергей Бухаров .

Теперь церковь старообрядцев в Черновцах не подчиняется центра в России и будет действовать автономно.

Напомним, 22 декабря Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, согласно которому Украинская православная церковь Московского патриархата должна указать в названии на свою принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ).

Что известно про старообрядцев?

Русская православная старообрядческая церковь возникла 1666 году в результате раскола РПЦ и проклятий старых обрядов Московскими соборами 1666 и 1667 годов. В 1971 году Московский патриархат снял "проклятие", но так и не признал эту церковь.