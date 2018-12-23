З-під протекторату російської церкви у Чернівцях вийшли старообрядці: подробиці

Не лише парафіяни УПЦ МП покидають підпорядковану Росії церкву, а й старообрядці у Чернівцях вирішили розірвати взаємини із Московською митрополією.

Про це інформує АСС.

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Так, у Чернівцях старообрядницька релігійна громада офіційно заявила про рішення вийти з підпорядкування Московської митрополії, зареєструвавши відповідну заяву. Також там забрали зі своєї назви та статуту будь-яку згадку про країну-агресора.

"Цьому бажанню громади передувало рішення клерикального центру РФ щодо зняття з отця Леонтія сану священика. Всупереч волі Росії, він продовжив служити у храмі незважаючи на погрози відлучення", – зазначив головний спеціаліст відділу з питань охорони культурної спадщини, національностей та релігії Чернівецької ОДА Сергій Бухаров.

Тепер церква старообрядців у Чернівцях не підпорядковується центру у Росії та діятиме автономно.

Нагадаємо, 22 грудня Президент України Петро Порошенко підписав закон, згідно з яким Українська православна церква Московського патріархату має вказати у назві на свою приналежність до Російської православної церкви (РПЦ).

Що відомо про старообрядців?Руська православна старообрядська церква виникла 1666-го внаслідок розколу РПЦ та проклять старих обрядів Московськими соборами 1666 і 1667 років. 1971 Московський патріархат зняв "прокляття", але так і не визнав цю церкву.