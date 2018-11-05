01:46
6 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФЫ НА ГАЗ САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сложные отношения Жириновского и мигрантов. Путин возвращает СССР
      Вєсті Кремля
      22:36, 5 ноября
      Вести.UA. Как Ляшко оседлал паровоз. Крепкий кулак вождя Кивы
      Вєсті.UA
      21:51, 5 ноября
      Новые схемы черных регистраторов, или Как отжать квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, 2 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. первые ЭВМ
      Згадати все
      23:00, 30 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФЫ НА ГАЗ САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ

      Из России пытались повлиять на выборы Президента Украины

      23 Читати новину українською
      СБУ разоблачила администраторов антиукраинских сообществ в соцсетях
      СБУ разоблачила администраторов антиукраинских сообществ в соцсетях / Соцсети

      В течение сентября-октября сотрудникам Службы безопасности удалось блокировать деятельность межрегиональной сети интернет-сообществ, которые действовали в пользу России. Произошло это в рамках мероприятий по контрразведывательной защите интересов Украины в сфере информационной безопасности.

      Соответствующая информация появилась на официальном сайте ведомства.

      Читайте также: Российские пранкеры звонят политикам от имени посла Украины в США

      "Оперативники спецслужбы разоблачили в Одессе, Киеве и Северодонецке девять пророссийских пропагандистов. Злоумышленники, которых финансировали представители спецслужб РФ, публиковали присланные из России политические новости и призвали к проведению акций неповиновения и массовых беспорядков", – отметили в СБУ.

      По данным спецслужбы, злоумышленники, в частности, публиковали призывы к свержению конституционного строя и государственной власти в Украине, а также поддерживали боевиков на Донбассе.

      "По замыслу российских кураторов, через манипулирование общественным мнением пропагандисты должны были влиять на ход проведения предстоящих выборов Президента Украины", – добавляют в ведомстве.

      СБУ разоблачила администраторов антиукраинских сообществ в сети, которые должны были повлиять на ход выборов президента: видео

      К слову, недавно в СБУ заявили, что сотрудники ФСБ и так называемые "силовики" оккупированного Донбасса не раз пытались завербовать родственников украинских военнослужащих, в частности их жен.

      Теги: Новости России Новости Украины Выборы Президента 2019 Российская пропаганда СБУ
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Если Катю Гандзюк действительно заказал депутат БПП, для Порошенко это плохо кончится
      сегодня , 00:19 Если Катю Гандзюк действительно заказал депутат БПП, для Порошенко это плохо кончится
      Олена Трибушна
      Главные новости 5 ноября: расследование смерти Екатерины Гандзюк и новые доходы Порошенко
      5 ноября , 22:34 Главные новости 5 ноября: расследование смерти Екатерины Гандзюк и новые доходы Порошенко
      В Украине такого не было: чем удивил фестивальный сезон-2018 и что нужно менять
      5 ноября , 22:00 В Украине такого не было: чем удивил фестивальный сезон-2018 и что нужно менять
      Блог Медіа
      "Маски-шоу стоп-2": Изменится ли жизнь бизнеса?
      5 ноября , 21:01 "Маски-шоу стоп-2": Изменится ли жизнь бизнеса?
      Яніна Ткачук
      Немає в Україні більших злочинців, аніж люди в погонах
      5 ноября , 20:30 Немає в Україні більших злочинців, аніж люди в погонах
      Артем Овдієнко
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       12 октября , 13:25
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       4 октября , 10:02
      На Закарпатье из-за снегопада перекрывают дороги
       4 января 2017 , 12:36
      Прогноз погоды на 23 июля: жара отступает
       23 июля 2017 , 06:30
      Чем пахнет "утопленник": как победить запах в салоне
       21 августа , 17:01
      В Украине хотят ужесточить наказание за угон авто
       2 октября , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук