Из России пытались повлиять на выборы Президента Украины

В течение сентября-октября сотрудникам Службы безопасности удалось блокировать деятельность межрегиональной сети интернет-сообществ, которые действовали в пользу России. Произошло это в рамках мероприятий по контрразведывательной защите интересов Украины в сфере информационной безопасности.

Соответствующая информация появилась на официальном сайте ведомства.

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"Оперативники спецслужбы разоблачили в Одессе, Киеве и Северодонецке девять пророссийских пропагандистов. Злоумышленники, которых финансировали представители спецслужб РФ, публиковали присланные из России политические новости и призвали к проведению акций неповиновения и массовых беспорядков", – отметили в СБУ.

По данным спецслужбы, злоумышленники, в частности, публиковали призывы к свержению конституционного строя и государственной власти в Украине, а также поддерживали боевиков на Донбассе.

"По замыслу российских кураторов, через манипулирование общественным мнением пропагандисты должны были влиять на ход проведения предстоящих выборов Президента Украины", – добавляют в ведомстве.

СБУ разоблачила администраторов антиукраинских сообществ в сети, которые должны были повлиять на ход выборов президента: видео

К слову, недавно в СБУ заявили, что сотрудники ФСБ и так называемые "силовики" оккупированного Донбасса не раз пытались завербовать родственников украинских военнослужащих, в частности их жен.