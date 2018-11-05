З Росії намагалися вплинути на вибори Президента України

Упродовж вересня-жовтня співробітникам Служби безпеки вдалося блокувати діяльність міжрегіональної мережі інтернет-спільнот, що діяли на користь Росії. Сталося це у межах заходів із контррозвідувального захисту інтересів України сфері інформаційної безпеки.

Відповідна інформація з’явилася на офіційному сайті відомства.

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"Оперативники спецслужби викрили в Одесі, Києві та Сєверодонецьку дев’ять проросійських пропагандистів. Зловмисники, яких фінансували представники спецслужб РФ, публікували надіслані з Росії політичні новини та закликали до проведення акцій непокори та масових заворушень", – зауважили у СБУ.

За даними спецслужби, зловмисники, зокрема, публікували заклики до повалення конституційного ладу та державної влади в Україні, а також підтримували бойовиків на Донбасі.

"За задумом російських кураторів, через маніпулювання громадською думкою пропагандисти повинні були впливати на хід проведення майбутніх виборів Президента України", – додають у відомстві.

СБУ викрила адміністраторів антиукраїнських спільнот у мережі, які мали вплинути на хід виборів президента: відео

До слова, нещодавно у СБУ заявили, що працівники ФСБ і так звані "силовики" окупованого Донбасу не раз намагалися завербувати родичів українських військовослужбовців, зокрема їхніх дружин.