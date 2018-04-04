Из России выехали не все украинские дипломаты: названо количество оставшихся

На территории России осталось 37 украинских дипломатов. Однако это количество украинских дипломатов в России является недостаточным.

Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, сообщает "РБК-Украина".

Отметим, ранее Россия заявила, что высылает из страны 13 украинских дипломатов. Так, украинским дипломатам были вручены ноты протеста, а также они были объявлены персонами нон-грата.

"Осталось 37 дипломатов. Сейчас мы подаем еще на согласование недостающее количество. В частности, я думаю, что речь будет идти о 13", – заявила Зеркаль.

К слову, СБУ закрыла въезд в Украину 60 гражданам России, которых выдворили из США из-за отравления экс-разведчика Сергея Скрипаля в Великобритании.