З Росії виїхали не всі українські дипломати: названа кількість тих, які залишилися

На території Росії залишилося 37 українських дипломатів. Проте ця кількість українських дипломатів у Росії є недостатньою.

Про це заявила заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль, повідомляє "РБК-Україна".

Зазначимо, раніше Росія заявила, що висилає з країни 13 українських дипломатів. Так, українським дипломатам були вручені ноти протесту, а також вони були оголошені персонами нон-грата.

"Залишилося 37 дипломатів. Зараз ми подаємо ще на узгодження недостатню кількість. Зокрема, я думаю, що мова буде йти про 13", – заявила Зеркаль.

До слова, СБУ закрила в’їзд до України 60 громадянам Росії, яких видворили зі США через отруєння екс-розвідника Сергія Скрипаля у Великобританії.