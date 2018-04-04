З Росії виїхали не всі українські дипломати: названа кількість тих, які залишилися
На території Росії залишилося 37 українських дипломатів. Проте ця кількість українських дипломатів у Росії є недостатньою.
Про це заявила заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль, повідомляє "РБК-Україна".
Зазначимо, раніше Росія заявила, що висилає з країни 13 українських дипломатів. Так, українським дипломатам були вручені ноти протесту, а також вони були оголошені персонами нон-грата.
"Залишилося 37 дипломатів. Зараз ми подаємо ще на узгодження недостатню кількість. Зокрема, я думаю, що мова буде йти про 13", – заявила Зеркаль.
До слова, СБУ закрила в’їзд до України 60 громадянам Росії, яких видворили зі США через отруєння екс-розвідника Сергія Скрипаля у Великобританії.
Джерело: 24 Канал
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