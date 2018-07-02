Из Туниса вылетел самолет с украинскими туристами

В понедельник, 2 июля, в 12:30 вылетел самолет с украинскими туристами, которые застряли в Тунисе еще 29 июня. Возвращение всех украинцев ожидается в течение 2-3 июля.

Об этом сообщил директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич в Twitter.

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В 12:30 из Туниса вылетел один из пяти самолетов, которые в течение 2-3 июля должны перевезти украинских туристов, которые не смогли вовремя вернуться домой,

– говорится в сообщении.

О 12:30 з Тунісу вилетів один з п‘яти літаків, що протягом 2-3 липня мали б перевезти українських туристів, які не змогли вчасно повернутися додому. pic.twitter.com/MoOGw1jYNH — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 2 липня 2018 р.

Накануне компания "Оазис Тревел Украина" сообщила, что в результате переговоров с авиакомпанией "Браво" было достигнуто соглашение о том, что в понедельник, 2 июля, будут выполнены 5 рейсов по маршруту Тунис – Украина с целью возвращения туристов, находящихся в Тунисе.

"Приносим наши извинения за причиненные неудобства и желаем всем нашим гостям скорейшего и благополучного возвращения домой!",

– отметили они в Facebook.

Напомним, 29 июня появилась информация, что около 300 украинских туристов застряли в аэропорту тунисского города Монастир и не могут вернуться в Украину. Впоследствии Василий Кирилич сообщил, часть украинцев уже вылетела домой.