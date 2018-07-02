Из Туниса вылетел самолет с украинскими туристами
В понедельник, 2 июля, в 12:30 вылетел самолет с украинскими туристами, которые застряли в Тунисе еще 29 июня. Возвращение всех украинцев ожидается в течение 2-3 июля.
Об этом сообщил директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич в Twitter.
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В 12:30 из Туниса вылетел один из пяти самолетов, которые в течение 2-3 июля должны перевезти украинских туристов, которые не смогли вовремя вернуться домой,
– говорится в сообщении.
Накануне компания "Оазис Тревел Украина" сообщила, что в результате переговоров с авиакомпанией "Браво" было достигнуто соглашение о том, что в понедельник, 2 июля, будут выполнены 5 рейсов по маршруту Тунис – Украина с целью возвращения туристов, находящихся в Тунисе.
"Приносим наши извинения за причиненные неудобства и желаем всем нашим гостям скорейшего и благополучного возвращения домой!",
– отметили они в Facebook.
Напомним, 29 июня появилась информация, что около 300 украинских туристов застряли в аэропорту тунисского города Монастир и не могут вернуться в Украину. Впоследствии Василий Кирилич сообщил, часть украинцев уже вылетела домой.