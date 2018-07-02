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З Тунісу вилетів літак з українськими туристами

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З Тунісу вилетів літак з українськими туристами
З Тунісу вилетів літак з українськими туристами / ipress.ua

У понеділок, 2 липня, 0 12:30 вилетів літак із українськими туристами, які застрягли у Тунісі ще 29 червня. Повернення всіх українців очікується впродовж 2-3 липня.

Про це повідомив директор Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич у Twitter.

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О 12:30 з Тунісу вилетів один з п‘яти літаків, що протягом 2-3 липня мали б перевезти українських туристів, які не змогли вчасно повернутися додому,
– зазначено в повідомленні.

Напередодні компанія "Оазис тревел Україна" повідомила, що в результаті переговорів з авіакомпанією "Браво" було досягнуто згоди про те, що в понеділок, 2 липня, будуть виконані 5 рейсів маршрутом Туніс – Україна з метою повернення туристів, які перебувають в Тунісі.

"Приносимо наші вибачення за заподіяні незручності і бажаємо всім нашим гостям якнайшвидшого і благополучного повернення додому!",
– зазначили вони у Facebook.

Нагадаємо, 29 червня з’явилась інформація, що близько 300 українських туристів застрягли в аеропорту туніського міста Монастір і не можуть повернутися до України. Згодом Василь Кирилич сповістив, частина українців вже вилетіла додому.

Теги: Новини України авіація відпочинок Туніс Транспорт
Джерело: 24 канал
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