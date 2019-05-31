Из-за исчезновения мониторов и серверов из АП открыли дело, – Данилюк

Правоохранители уже начали производство из-за исчезновения техники из ситуативной комнаты в Администрации Президента. У Зеленского также допускают, что вместе с техникой могла исчезнуть и "секретная информация".

Дело открыли не по обращению Александра Данилюка, об этом сам новый секретарь СНБО сказал во время брифинга.

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При этом Данилюк отметил, что четко заявлял об исчезновении серверов именно из ситуативной комнаты в Администрации Президента. Ситуативная комната в СНБО работает полностью.

Там все работает. Открыто ли дело? Да открыто, и это сделано не по моему обращению, как вы знаете, если происходит что-то в публичном доступе, то сами правоохранительные органы могут открывать эти дела,

– заявил Данилюк.

При этом он не уточнил, кто именно открыл дело. Данилюк также не исключил, что есть риск исчезновения какой-то секретной информации вместе с техникой.

Отметим, в ГБР заявили, что уже взялись за это дело. Исчезновение будут расследовать по уголовной статье "Утрата документов, содержащих государственную тайну, повлекшее тяжкие последствия".

Что и почему исчезло из АП?​Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк снял видео, на котором показал почти пустую ситуативную комнату Администрации Президента. Он утверждает, что оттуда исчезли мониторы и серверы с секретной информацией. Вместе с тем у пятого президента Петра Порошенко заверили, что оборудование было арендовано за его деньги и возвращено арендодателю. А еще – никакой секретной информации на серверах не было.