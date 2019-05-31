Через зникнення моніторів та серверів із АП відкрили справу, – Данилюк

Правоохоронці вже розпочали провадження через зникнення техніки з ситуативної кімнати в Адміністрації Президента. У Зеленського також допускають, що разом із технікою могла зникнути і "секретна інформація".

Справу відкрили не за зверненням Олександра Данилюка, про це сам новий секретар РНБО сказав під час брифінгу.

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При цьому Данилюк зазначив, що чітко заявляв про зникнення серверів саме із ситуативної кімнати в Адміністрації Президента. Ситуативна кімната в РНБО функціонує повністю.

Там все працює. Чи відкрита справа? Так відкрита, і це зроблено не за моїм зверненням, як ви знаєте, якщо відбувається щось в публічному доступі, то самі правоохоронні органи можуть відкривати ці справи,

– заявив Данилюк.

При цьому він не уточнив, хто саме відкрив справу. Данилюк також не виключив, що є ризик зникнення якоїсь таємної інформації разом із технікою.

Зазначимо, у ДБР заявили, що вже взялися за цю справу. Зникнення розслідуватимуть за кримінальною статтею "Втрата документів, що містять державну таємницю, що спричинило тяжкі наслідки".

Що і чому зникло із АП?Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк зняв відео, на якому показав майже порожню ситуативну кімнату Адміністрації Президента. Він стверджує, що звідти зникли монітори і сервери із секретною інформацією. Натомість У п’ятого президента Петра Порошенка запевнили, що обладнання було орендоване за його гроші і повернуте орендодавцю. А ще – жодної секретної інформації на серверах не було.