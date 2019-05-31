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      КАТАСТРОФА МІ-8 НА РІВНЕНЩИНІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      Через зникнення моніторів та серверів із АП відкрили справу, – Данилюк

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      Справу вже відкрили, – Данилюк про зкикнення техніки з АП
      Справу вже відкрили, – Данилюк про зкикнення техніки з АП / slovoidilo.ua

      Правоохоронці вже розпочали провадження через зникнення техніки з ситуативної кімнати в Адміністрації Президента. У Зеленського також допускають, що разом із технікою могла зникнути і "секретна інформація".

      Справу відкрили не за зверненням Олександра Данилюка, про це сам новий секретар РНБО сказав під час брифінгу.

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      При цьому Данилюк зазначив, що чітко заявляв про зникнення серверів саме із ситуативної кімнати в Адміністрації Президента. Ситуативна кімната в РНБО функціонує повністю.

      Там все працює. Чи відкрита справа? Так відкрита, і це зроблено не за моїм зверненням, як ви знаєте, якщо відбувається щось в публічному доступі, то самі правоохоронні органи можуть відкривати ці справи,
      – заявив Данилюк.

      При цьому він не уточнив, хто саме відкрив справу. Данилюк також не виключив, що є ризик зникнення якоїсь таємної інформації разом із технікою.

      Зазначимо, у ДБР заявили, що вже взялися за цю справу. Зникнення розслідуватимуть за кримінальною статтею "Втрата документів, що містять державну таємницю, що спричинило тяжкі наслідки".

      Що і чому зникло із АП?Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк зняв відео, на якому показав майже порожню ситуативну кімнату Адміністрації Президента. Він стверджує, що звідти зникли монітори і сервери із секретною інформацією. Натомість У п’ятого президента Петра Порошенка запевнили, що обладнання було орендоване за його гроші і повернуте орендодавцю. А ще – жодної секретної інформації на серверах не було.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Олександр Данилюк РНБО Розслідування Адміністрація Президента
      Джерело: 24 канал
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