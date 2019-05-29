15:16
29 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Тіматі одягатиме опришніків Кожугєта
      Вєсті Кремля
      22:12, 28 травня
      Вєсті.UA: Абсурдні козирі Луценка. Ляшко дихає Гройсману в спину
      Вєсті.UA
      21:47, 28 травня
      Скільки заробляє олігарх Фірташ на заводі-гіганті та хто із чиновників йому допомагає
      ЦРУ
      09:02, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Залізна завіса. Частина 1
      Згадати все
      14:30, 23 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      ДБР взялося розслідувати зникнення моніторів та серверів з Адміністрації Президента

      3890 Читать новость на русском
      Ситуативна кімната в Адміністрації Президента за часів керування державою Петром Порошенком
      Ситуативна кімната в Адміністрації Президента за часів керування державою Петром Порошенком / Ukrinform.ua

      Держбюро розслідувань розпочало досудове розслідування щодо можливої втрати службовцями Адміністрації Президента України матеріальних носіїв секретної інформації, які містять державну таємницю.

      В ДБР послалися на те, що 28 травня секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк повідомив про відсутність в ситуативній кімнаті Адміністрації Президента серверів, які містять секретну інформацію.

      Читайте також: Садовий потролив команду Порошенка за вивезення серверів з АП

      У п’ятого президента Петра Порошенка запевнили, що обладнання було орендоване за його гроші і повернуте орендодавцю. А ще – жодної секретної інформації на серверах не було.

      Проте ще нещодавно – перед першим туром виборів президента – Порошенко вихвалявся, що в його ситуативній кімнаті встановлене обладнання, яке дозволяє вести телефонні переговори по сучасному захищеному зв'язку, наприклад, з владою США та з НАТО.

      ДБР розслідуватиме зникнення моніторів і серверів за кримінальною статтею "Втрата документів, що містять державну таємницю, що спричинило тяжкі наслідки".

      Слідчі з’ясовують обставини скоєння кримінального правопорушення.

      Дивіться відео, на якому Данилюк показує майже порожню ситуативну кімнату в АП:

       

      blog_ava
      Садовий потролив команду Порошенка за вивезення серверів з АП
      сьогодні
      8059
      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Адміністрація Президента Державне бюро розслідувань Розслідування Олександр Данилюк Олександр Володимирович Данилюк Кандидати в президенти РНБО
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Что делать с ветхим жильем: Минрегион разработал новый законопроект
      сьогодні , 15:00 Что делать с ветхим жильем: Минрегион разработал новый законопроект
      Лев Парцхаладзе 127
      Чому референдум про мирні угоди з Росією – це погана ідея
      сьогодні , 13:00 Чому референдум про мирні угоди з Росією – це погана ідея
      Олексій Мінаков 581
      Саакашвілі повертається: найцікавіші факти та курйози з біографії політика
      сьогодні , 12:30 Саакашвілі повертається: найцікавіші факти та курйози з біографії політика
      Андрій Шляхтін 569
      Топ найпунктуальніших авіакомпаній в українських аеропортах: інфографіка
      сьогодні , 10:01 Топ найпунктуальніших авіакомпаній в українських аеропортах: інфографіка
      626
      Пороблено: якою буде наступна Верховна Рада
      сьогодні , 08:40 Пороблено: якою буде наступна Верховна Рада
      Костянтин Шкабара 1574
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук