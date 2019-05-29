ДБР взялося розслідувати зникнення моніторів та серверів з Адміністрації Президента

Держбюро розслідувань розпочало досудове розслідування щодо можливої втрати службовцями Адміністрації Президента України матеріальних носіїв секретної інформації, які містять державну таємницю.

В ДБР послалися на те, що 28 травня секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк повідомив про відсутність в ситуативній кімнаті Адміністрації Президента серверів, які містять секретну інформацію.

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У п’ятого президента Петра Порошенка запевнили, що обладнання було орендоване за його гроші і повернуте орендодавцю. А ще – жодної секретної інформації на серверах не було.

Проте ще нещодавно – перед першим туром виборів президента – Порошенко вихвалявся, що в його ситуативній кімнаті встановлене обладнання, яке дозволяє вести телефонні переговори по сучасному захищеному зв'язку, наприклад, з владою США та з НАТО.

ДБР розслідуватиме зникнення моніторів і серверів за кримінальною статтею "Втрата документів, що містять державну таємницю, що спричинило тяжкі наслідки".

Слідчі з’ясовують обставини скоєння кримінального правопорушення.

Дивіться відео, на якому Данилюк показує майже порожню ситуативну кімнату в АП: