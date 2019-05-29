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      МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
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      ГБР взялось расследовать исчезновение мониторов и серверов из Администрации Президента

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      Ситуативная комната в Администрации Президента во времена управления государством Петром Порошенко
      Ситуативная комната в Администрации Президента во времена управления государством Петром Порошенко / Ukrinform.ua

      Госбюро расследований начало предварительное расследование в отношении возможной потери служащими Администрации Президента Украины материальных носителей секретной информации, содержащих государственную тайну.

      В ГБР сослались на то, что 28 мая секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк сообщил об отсутствии в ситуативной комнате Администрации Президента серверов, содержащих секретную информацию.

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      В пятого президента Петра Порошенко заверили, что оборудование было арендовано за его деньги и возвращено арендодателю. А еще – никакой секретной информации на серверах не было.

      Однако еще недавно – перед первым туром выборов президента – Порошенко хвастался, что в его ситуативной комнате установлено оборудование, позволяющее вести телефонные переговоры по современной защищенной связи, например, с властями США и НАТО.

      ГБР будет расследовать исчезновение мониторов и серверов по уголовной статье "Утрата документов, содержащих государственную тайну, повлекшая тяжкие последствия".

      Следователи выясняют обстоятельства совершения уголовного преступления.

      Смотрите видео, на котором Данилюк показывает почти пустую ситуативную комнату в АП:

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко СНБО Александр Владимирович Данилюк Кандидаты в президенти Александр Данилюк Расследования Государственное бюро расследований Администрация Президента
      Источник: 24 канал
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