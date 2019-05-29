ГБР взялось расследовать исчезновение мониторов и серверов из Администрации Президента

Госбюро расследований начало предварительное расследование в отношении возможной потери служащими Администрации Президента Украины материальных носителей секретной информации, содержащих государственную тайну.

В ГБР сослались на то, что 28 мая секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк сообщил об отсутствии в ситуативной комнате Администрации Президента серверов, содержащих секретную информацию.

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В пятого президента Петра Порошенко заверили, что оборудование было арендовано за его деньги и возвращено арендодателю. А еще – никакой секретной информации на серверах не было.

Однако еще недавно – перед первым туром выборов президента – Порошенко хвастался, что в его ситуативной комнате установлено оборудование, позволяющее вести телефонные переговоры по современной защищенной связи, например, с властями США и НАТО.

ГБР будет расследовать исчезновение мониторов и серверов по уголовной статье "Утрата документов, содержащих государственную тайну, повлекшая тяжкие последствия".

Следователи выясняют обстоятельства совершения уголовного преступления.

Смотрите видео, на котором Данилюк показывает почти пустую ситуативную комнату в АП: