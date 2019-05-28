Данилюк заявил об исчезновении из АП серверов с секретными данными: у Порошенко ответили

Александр Данилюк заявляет, что из ситуационной комнаты в Администрации президента исчезли мониторы и серверы с секретной информацией. У Порошенко ответили – говорят, вся техника была арендована.

Комнаты, в которых должны быть мониторы и серверы, новоназначенный секретарь СНБО снял на видео и опубликовал его в Facebook.

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Он объяснил, что все это сняли "во время цивилизованной смены власти".

Это ситуативная комната Администрации президента. Вот так она сейчас выглядит. Еще месяц назад она выглядела совершенно иначе. На всех стенах были большие мониторы, которые присоединены к серверам,

– сказал Данилюк в видеообращении.

Новый секретарь СНБО утверждает, что во время совещаний очень часто использовалась информация из секретных источников.

"Информация попадала через защищенные каналы связи в эту комнату", – рассказал он.

Данилюк объяснил, что эта секретная информация "должна была храниться на серверах" в комнате, где сейчас пусто. По его словам, "серверы также вывезли".

Зато спикер экс-президента Порошенко Святослав Цеголко пояснил, что всю эту технику АП арендовала за свой счет Порошенко. Сейчас ее вернули арендодателю. Кроме того, никаких секретных данных на серверах не было.

Никакой конфиденциальной информации на серверах не хранилось, доступ к ней обеспечивался только online. Комната работала как отражение различных источников информации, но эти источники оставались на своих местах в Пограничной службе, СБУ или налоговой,

— написал он в Facebook.

Обвинение нового секретаря СНБО также прокомментировал его предшественник Александр Турчинов. Он отметил, что из-за таких заявлений "у наших граждан может возникнуть подозрение, что эти проблемы касаются аппарата СНБО". Хотя комната, которую показал на видео Данилюк, к СНБО отношения не имеет.

"Главный ситуационный центр СНБО, который расположен на улице Болбочана, и оборудование помещений работников СНБО находятся под надежной охраной и работают в штатном режиме. Когда Александр Данилюк попадет на свое рабочее место в аппарате СНБО, он сможет в этом убедиться", – ответил Турчинов в Facebook.

Отметим, указ о назначении Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны появился на официальном президентском сайте 28 мая.



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