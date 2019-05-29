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      Порошенко ранее рассказывал о тайной прямой связи в ситуационной комнате АП

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      Порошенко ранее рассказывал, что в ситуационной комнате Администрации Президента есть секретная прямая связь с НАТО и США
      Порошенко ранее рассказывал, что в ситуационной комнате Администрации Президента есть секретная прямая связь с НАТО и США / Getty Images

      Пятый президент Украины Петр Порошенко перед первым туром выборов главы государства рассказывал журналистам об оснащенной различными техниками ситуативной комнате в Администрации Президента, которая сегодня пустует.

      28 мая секретарь СНБО Александр Данилюк показал пустую ситуативную комнату в Администрации Президента. По его словам, оттуда исчезла вся техника, в частности серверы с секретной информацией. У Порошенко же заверили, что оборудование принадлежит арендодателю и никакой секретной информации на серверах не было.

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      Спикер пятого президента Святослав Цеголко заявил, что все оборудование было арендовано на деньги Порошенко и возвращено арендодателю. Но в 2018 году экс-заместитель главы АП рассказывал, что всю технику собирали из госучреждений.

      Порошенко же перед первым туром выборов президента хвастался что в его ситуативной комнате установлено оборудование, позволяющее вести телефонные переговоры по современной защищенной связи.

      Вся связь, которая здесь есть, – это связь конфиденциальная. Это – установили наши турецкие коллеги... Это – исключительно для связи с Белым Домом, конфиденциальной связи с Государственным департаментом, правительством США,
      – рассказывал тогда Порошенко.

      В комнате также была система шифрования конфиденциальной связи с европейскими странами,  связь со штаб-квартирой НАТО и с генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом.

      Смотрите видео с пустой ситуативной комнаты в АП, которое снял Данилюк:

       

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      Теги: СНБО Кандидаты в президенти Александр Владимирович Данилюк Александр Данилюк Администрация Президента Петр Порошенко Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 канал
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