Порошенко ранее рассказывал о тайной прямой связи в ситуационной комнате АП

Пятый президент Украины Петр Порошенко перед первым туром выборов главы государства рассказывал журналистам об оснащенной различными техниками ситуативной комнате в Администрации Президента, которая сегодня пустует.

28 мая секретарь СНБО Александр Данилюк показал пустую ситуативную комнату в Администрации Президента. По его словам, оттуда исчезла вся техника, в частности серверы с секретной информацией. У Порошенко же заверили, что оборудование принадлежит арендодателю и никакой секретной информации на серверах не было.

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Спикер пятого президента Святослав Цеголко заявил, что все оборудование было арендовано на деньги Порошенко и возвращено арендодателю. Но в 2018 году экс-заместитель главы АП рассказывал, что всю технику собирали из госучреждений.

Порошенко же перед первым туром выборов президента хвастался что в его ситуативной комнате установлено оборудование, позволяющее вести телефонные переговоры по современной защищенной связи.

Вся связь, которая здесь есть, – это связь конфиденциальная. Это – установили наши турецкие коллеги... Это – исключительно для связи с Белым Домом, конфиденциальной связи с Государственным департаментом, правительством США,

– рассказывал тогда Порошенко.

В комнате также была система шифрования конфиденциальной связи с европейскими странами, связь со штаб-квартирой НАТО и с генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом.

Смотрите видео с пустой ситуативной комнаты в АП, которое снял Данилюк: