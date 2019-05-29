Порошенко раніше розповідав про таємний прямий зв'язок у ситуаційній кімнаті АП

П’ятий президент України Петро Порошенко перед першим туром виборів глави держави розповідав журналістам про оснащену різною технікою ситуативну кімнату в Адміністрації Президента, яка сьогодні пустує.

28 травня секретар РНБО Олександр Данилюк показав порожню ситуативну кімнату в Адміністрації Президента. За його словами, звідти зникла вся техніка, зокрема сервери з секретною інформацією. У Порошенка ж запевнили, що обладнання належить орендодавцю і жодної секретної інформації на серверах не було.

Читайте також: Басейн, сауна та дві їдальні: чим може вразити будівля АП на Банковій

Спікер п’ятого президента Святослав Цеголко заявив, що все обладнання було орендоване на гроші Порошенка і повернуте орендодавцю. Але у 2018 році екс-заступник голови АП розповідав, що всю техніку збирали з держустанов.

Порошенко ж перед першим туром виборів президента вихвалявся що в його ситуативній кімнаті встановлене обладнання, яке дозволяє вести телефонні переговори по сучасному захищеному зв'язку.

Весь зв'язок, який тут є, – це зв'язок конфіденційний. Це – встановили наші турецькі колеги... Це – виключно для зв'язку з Білим Домом, конфіденційний зв'язок з Державним департаментом, урядом США,

– розповідав тоді Порошенко.

У кімнаті також була система шифрування конфіденційного зв'язку з європейськими країнами та зв'язок зі штаб-квартирою НАТО і з генеральним секретарем Єнсом Столтенбергом.

Дивіться відео з порожньої ситуативної кімнати в АП, яке зняв Данилюк: