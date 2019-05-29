Зникнення серверів з Адміністрації Президента: що про це відомо

Олександр Данилюк заявив, що із ситуаційної кімнати в Адміністрації Президента зникли монітори і сервери із секретною інформацією. Держбюро розслідувань уже навіть розпочало досудове розслідування щодо цієї справи. Що ж трапилося – читайте у нашому матеріалі.

Про що заявив Данилюк?

Ввечері 28 травня секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк повідомив про відсутність в ситуативній кімнаті Адміністрації Президента серверів, які містять секретну інформацію.

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Більше того, новопризначений секретар РНБО зняв усе на відео та опублікував його на Facebook. Данилюк розповів, що ще місяць тому кімната виглядала абсолютно інакше. На всіх стінах були великі монітори приєднані до серверів. Він пояснив, що усе це зняли "під час цивілізованої зміни влади".

Ситуативна кімната – це кімната, де збираються представники влади для оперативно вирішення тієї чи іншої проблеми. З приміщення є доступ до різних джерел інформації, у тому числі і секретної.

Що зникло з ситуативної кімнати? Уся техніка, зокрема сервери з секретною інформацією.

Яка функція техніки, що зникла? Під час нарад у ситуативній кімнаті часто використовують інформацію з секретних джерел. Ця інформація потрапляла до кімнати через захищені канали зв’язку. Окрім того, ця ж секретна інформація, за словами Данилюка, "мала зберігатися на серверах", які зникли.

До слова, колишній заступник голови Адміністрації Президента Дмитро Шимків стверджує, що архітектура ситуативної кімнати не передбачала жодних серверів, крім відеосервера для керування відеостіною та іншими екранами. Відтак, для відновлення роботи кімнати потрібно лише екрани та відеосервер,які власне й зникли.

Що відповіли у Порошенка на зникнення?

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Речник 5 президента Петра Порошенка Святослав Цеголко пояснив, що всю цю техніку АП орендувала за власний кошт Порошенка. Зараз її повернули орендодавцю. Окрім того, жодних секретних даних на серверах не було.

Кімната працювала як відображення різних джерел інформації, але ці джерела залишалися на своїх місцях у Прикордонній службі, СБУ чи податковій,

— написав Цеголко на Facebook.

Цікаво, що Порошенко перед першим туром виборів президента вихвалявся, що в його ситуативній кімнаті встановлене обладнання, яке дозволяє вести телефонні переговори по сучасному захищеному зв'язку. Наприклад – з владою США та з НАТО.

Що про зникнення техніки думає Турчинов?

Попередник нового секретаря РНБО Олександр Турчинов наголосив, що через такі заяви "у наших громадян може виникнути підозра, що ці проблеми стосуються апарату РНБО". Хоча кімната, яку показав на відео Данилюк, до РНБО стосунку не має.

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Як відреагували у ДБР?

Держбюро розслідувань уже розпочало досудове розслідування щодо можливої втрати службовцями АП матеріальних носіїв секретної інформації, які містять державну таємницю.

ДБР розслідуватиме зникнення моніторів і серверів за кримінальною статтею "Втрата документів, що містять державну таємницю, що спричинило тяжкі наслідки". Санкція статті передбачає позбавлення волі від 2 до 5 років.

Наразі слідчі з’ясовують обставини скоєння кримінального правопорушення.

Дивіться відео, на якому Данилюк показує майже порожню ситуативну кімнату в АП: