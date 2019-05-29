19:51
29 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Тіматі одягатиме опришніків Кожугєта
      Вєсті Кремля
      22:12, 28 травня
      Вєсті.UA: Абсурдні козирі Луценка. Ляшко дихає Гройсману в спину
      Вєсті.UA
      21:47, 28 травня
      Скільки заробляє олігарх Фірташ на заводі-гіганті та хто із чиновників йому допомагає
      ЦРУ
      09:02, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Залізна завіса. Частина 1
      Згадати все
      14:30, 23 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини політики
      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Зникнення серверів з Адміністрації Президента: що про це відомо

      2819 Читать новость на русском
      Ситуаційна кімната Президента - що це та все про зникнення серверів з АП
      Зникнення серверів з Адміністрації Президента: що про це відомо / Колаж 24 каналу

      Олександр Данилюк заявив, що із ситуаційної кімнати в Адміністрації Президента зникли монітори і сервери із секретною інформацією. Держбюро розслідувань уже навіть розпочало досудове розслідування щодо цієї справи. Що ж трапилося – читайте у нашому матеріалі.

      Про що заявив Данилюк?

      Ввечері 28 травня секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк повідомив про відсутність в ситуативній кімнаті Адміністрації Президента серверів, які містять секретну інформацію. 

      Читайте також: Зникнення серверів з ситуаційної кімнати в АП: як усе там працювало

      Більше того, новопризначений секретар РНБО зняв усе на відео та опублікував його на Facebook. Данилюк розповів, що ще місяць тому кімната виглядала абсолютно інакше. На всіх стінах були великі монітори приєднані до серверів. Він пояснив, що усе це зняли "під час цивілізованої зміни влади".

      Ситуативна кімната – це кімната, де збираються представники влади для оперативно вирішення тієї чи іншої проблеми. З приміщення є доступ до різних джерел інформації, у тому числі і секретної.

      Що зникло з ситуативної кімнати? Уся техніка, зокрема сервери з секретною інформацією. 

      Яка функція техніки, що зникла? Під час нарад у ситуативній кімнаті часто використовують інформацію з секретних джерел. Ця інформація потрапляла до кімнати через захищені канали зв’язку. Окрім того, ця ж секретна інформація, за словами Данилюка, "мала зберігатися на серверах", які зникли.

      До слова, колишній заступник голови Адміністрації Президента Дмитро Шимків стверджує, що архітектура ситуативної кімнати не передбачала жодних серверів, крім відеосервера для керування відеостіною та іншими екранами. Відтак, для відновлення роботи кімнати потрібно лише екрани та відеосервер,які власне й зникли.

      Що відповіли у Порошенка на зникнення?

      Читайте також: Садовий потролив команду Порошенка за вивезення серверів з АП

      Речник 5 президента Петра Порошенка Святослав Цеголко пояснив, що всю цю техніку АП орендувала за власний кошт Порошенка. Зараз її повернули орендодавцю. Окрім того, жодних секретних даних на серверах не було.

      Кімната працювала як відображення різних джерел інформації, але ці джерела залишалися на своїх місцях у Прикордонній службі, СБУ чи податковій,
      — написав Цеголко на Facebook.

      Цікаво, що Порошенко перед першим туром виборів президента вихвалявся, що в його ситуативній кімнаті встановлене обладнання, яке дозволяє вести телефонні переговори по сучасному захищеному зв'язку. Наприклад – з владою США та з НАТО.

      Що про зникнення техніки думає Турчинов?

      Попередник нового секретаря РНБО Олександр Турчинов наголосив, що через такі заяви "у наших громадян може виникнути підозра, що ці проблеми стосуються апарату РНБО". Хоча кімната, яку показав на відео Данилюк, до РНБО стосунку не має.

      Читайте також: Басейн, сауна та дві їдальні: чим може вразити будівля АП на Банковій

      Як відреагували у ДБР?

      Держбюро розслідувань уже розпочало досудове розслідування щодо можливої втрати службовцями АП матеріальних носіїв секретної інформації, які містять державну таємницю. 

      ДБР розслідуватиме зникнення моніторів і серверів за кримінальною статтею "Втрата документів, що містять державну таємницю, що спричинило тяжкі наслідки". Санкція статті передбачає позбавлення волі від 2 до 5 років.

      Наразі слідчі з’ясовують обставини скоєння кримінального правопорушення.

      Дивіться відео, на якому Данилюк показує майже порожню ситуативну кімнату в АП:

      blog_ava
      Як вберегтися від укусів комарів: практичні поради
      сьогодні
      9129
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини політики Петро Порошенко Публікації Адміністрація Президента Олександр Данилюк Олександр Турчинов Державне бюро розслідувань Кримінальні новини РНБО
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Корупціонери аплодують стоячи: що відбувається в Окружному адмінсуді
      сьогодні , 00:01 Корупціонери аплодують стоячи: що відбувається в Окружному адмінсуді
      Роман Маселко 731
      Це буде майже революція, – Фесенко про новий парламент, склад "Слуги народу" і Коломойського
      28 травня , 20:03 Це буде майже революція, – Фесенко про новий парламент, склад "Слуги народу" і Коломойського
      Інна Жолобович 3798
      Саакашвілі та громадянство: чого чекати від повернення екстравагантного грузина
      28 травня , 18:33 Саакашвілі та громадянство: чого чекати від повернення екстравагантного грузина
      Євгенія Мазур 1767
      Гучне повернення Портнова: все, що треба знати про юриста Тимошенко та Януковича
      28 травня , 18:30 Гучне повернення Портнова: все, що треба знати про юриста Тимошенко та Януковича
      Віталій Дейнега 735
      Саакашвілі повернули українське громадянство: реакція соцмереж
      28 травня , 17:53 Саакашвілі повернули українське громадянство: реакція соцмереж
      6154
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук