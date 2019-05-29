Зникнення серверів з ситуаційної кімнати в АП: як усе там працювало

Колишній заступник голови Адміністрації Президента Дмитро Шимків стверджує, що архітектура ситуаційноі кімнати не передбачала жодних серверів, крім відеосервера для керування відеостіною та іншими екранами. Відтак, для відновлення роботи кімнати потрібно лише екрани та відеосервер,які власне й зникли. Також він зазначив, що кімнату не створювали за бюджетні кошти.

Напередодні новоспечений очільник РНБО Олександр Данилюк заявив, що із ситуаційної кімнати в Адміністрації Президента зникли монітори та сервери із секретною інформацією. Свої слова він супроводив красномовним відео.

Читайте також: Басейн, сауна та дві їдальні: чим може вразити будівля АП на Банковій

За його словами, під час нарад дуже часто використовували інформацію з секретних джерел, яка зрештою потрапляла через захищені канали зв’язку до вищезазначеної кімнати. Він пояснив, що ця секретна інформація "мала зберігатися на серверах" у кімнаті, але зараз там – порожньо.

На цю ситуацію вже відреагували у п’ятого президента Петра Порошенка. Зокрема, його речник Святослав Цеголко переконує, що жодної конфіденційної інформації на серверах не було, а сам доступ до неї забезпечувався лише онлайн. Також прес-секретар стверджує, що усю цю техніку АП орендувала за власний кошт Порошенка, відтак її після завершення каденції попереднього гаранта повернули орендодавцю.

Колишній заступник голови Адміністрації Президента Дмитро Шимків, зі свого боку, переконує, що архітектура ситуаційноі кімнати не передбачала жодних серверів, крім відеосервера для керування відеостіною та іншими екранами.

Головна роль відеосервера – це виведення різних джерел відео на об‘єднаний простір відеоекранів. Головна мета такого підходу – об‘єднати інформаційні джерела із різними рівнями захисту в єдиному просторі сприйняття інформації,

– підкреслює він.

Читайте також: Садовий потролив команду Порошенка за вивезення серверів з АП

Шимків додає, що жодна державна організація не дасть нікому навіть і копії інформаційних ресурсів, але може за певних умов та присутності оператора видавати відеокартинку із робочого місця, яке розміщується в самій інституціі.

"Це щось на зразок віддаленого доступу на комп’ютер або сервер. Каналами зв’язку (захищеними) передається лише відеозображення, а не дані, а отже зникає потреба зберігати та будувати якісь проміжні сервери чи сховища. Це дозволило обійти вимоги підзаконних актів і відобразити джерела різного походження одночасно", – пояснює Шимків.

Колишній заступник голови АП зазначає, що ситуаційні кімнати різних організацій можуть тунелювати інформаційні відображення між собою, відтак зникає потреба тримати всіх фахівців з різних тематик у одному центрі.

Про обладнання, яке було передано від ЦВК та НБУ. Сервер збору відео інформаціі під час виборів, який належав ЦВК і не використовувався, не міг виконувати роль відеосервера для ситуаційноі кімнати, оскільки мав природу сховища без належних відеоресурсів, і ми його пристосували для серверних потреб операційноі діяльності АП. Обладнання передане НБУ – це мережеве обладнання, комп‘ютери (робочі станціі) та принтери. Все обладнання передавалось з балансу організацій на баланс ДУС (Державне управління справами – 24 канал), і впевнений, що воно – досі в АП,

– констатував він.

Також Шимків стверджує, що ситуаційну кімнату не створювали за бюджетні кошти. Все, що купляло ДУС для АП за гроші бюджету відбувалося в рамках бюджетів і законодавства про публічні закупівлі. Водночас все обладнання , що встановлювали у кімнатах роботи президента перевіряли за допомогою Держспецзв’язку, а кімнати сертифікували на рівень безпеки.

Читайте також: Порошенко раніше розповідав про таємний прямий зв'язок у ситуаційній кімнаті АП

"Виходячи із опублікованого відео для відновлення роботи кімнати потрібно лише екрани та відеосервер. За таким концептом все може й далі працювати, бо підлога, стеля та стіни є цілими разом із вмонтованими кабелями, а отже цілими є системи захисту інформаційного простору та взаємодіі", – підсумував Шимків.

Додамо, за фактом інциденту Держбюро розслідувань розпочало досудове розслідування щодо можливої втрати з боку попередніх працівників АП "матеріальних носіїв секретної інформації, які містять державну таємницю". Слідчі відкрили кримінальне справу за статтею "Втрата документів, які містять державну таємницю, що спричинило тяжкі наслідки". Наразі вони з'ясовують усі обставини.