Исчезновение серверов из ситуационной комнаты в АП: как все там работало

Бывший заместитель главы Администрации Президента Дмитрий Шимкив утверждает, что архитектура ситуационной комнаты не предусматривала никаких серверов, кроме видеосервера для управления видеостеной и другими экранами. Следовательно, для восстановления работы комнаты нужны только экраны и видеосервер,которые собственно и исчезли. Также он отметил, что комнату не создавали за бюджетные средства.

Накануне новоиспеченный глава СНБО Александр Данилюк заявил, что из ситуационной комнаты в Администрации Президента исчезли мониторы и серверы с секретной информацией. Свои слова он сопроводил красноречивым видео.

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По его словам, во время совещаний очень часто использовали информацию из секретных источников, которая в итоге попадала через защищенные каналы связи в вышеуказанную комнату. Он пояснил, что эта секретная информация должна храниться на серверах" в комнате, но сейчас там пусто.

На эту ситуацию уже отреагировали у пятого президента Петра Порошенко. В частности, его спикер Святослав Цеголко убеждает, что никакой конфиденциальной информации на серверах не было, а сам доступ к ним обеспечивался только онлайн. Также пресс-секретарь утверждает, что всю эту технику АП арендовала за собственный счет Порошенко, а затем после завершения каденции предыдущего гаранта вернули арендодателю.

Бывший заместитель главы Администрации Президента Дмитрий Шимкив, со своей стороны, убеждает, что архитектура ситуационной комнаты не предусматривала никаких серверов, кроме видеосервера для управления видеостеной и другими экранами.

Главная роль видеосервера – это вывод различных источников Видео на объединенное пространство видеоэкранов. Главная цель такого подхода – объединить информационные источники с разными уровнями защиты в едином пространстве восприятия информации,

– подчеркивает он.

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Шимкив добавляет, что ни одна государственная организация не даст никому даже и копии информационных ресурсов, но может при определенных условиях и присутствии оператора выдавать видеокартинку с рабочего места, которое находится в самом институте.

"Это что-то вроде удаленного доступа на компьютер или сервер. Каналам связи (защищенными) передается только видео, а не данные, а следовательно исчезает потребность сохранять и строить какие-то промежуточные серверы или хранилища. Это позволило обойти требования подзаконных актов и отразить источники различного происхождения одновременно", – объясняет Шимкив.

Бывший заместитель главы АП отмечает, что ситуационные комнаты различных организаций могут туннелировать информационные отражения между собой, поэтому исчезает потребность держать всех специалистов по разным тематикам в одном центре.

Об оборудовании, которое было передано от ЦИК и НБУ. Сервер сбора видео информации во время выборов, который принадлежал ЦИК и не использовался, не мог выполнять роль видеосервера для ситуационной комнаты, поскольку имел природу хранилища без надлежащих видеоресурсов, и мы его приспособили для серверных нужд операционой деятельности АП. Оборудование передано НБУ – это сетевое оборудование, компьютеры (рабочие станции) и принтеры. Все оборудование передавалось с баланса организации на баланс ГУД (Государственное управление делами – 24 канал), и уверен, что оно до сих пор в АП,

– констатировал он.

Также Шимкив утверждает, что ситуационную комнату не создавали за бюджетные средства. Все, что покупало ГУД для АП за деньги бюджета происходило в рамках бюджетов и законодательства о публичных закупках. В то же время все оборудование, устанавливали в комнатах работы президента проверяли с помощью Госспецсвязи, а комнаты сертифицировали на уровень безопасности.

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"Исходя из опубликованного видео для возобновления работы комнаты нужны лишь экраны и видеосервер. За таким концептом все может и дальше работать, потому что пол, потолок и стены являются целыми вместе с вмонтированными кабелями, а значит целыми есть системы защиты информационного пространства и взаимодействия", – подытожил Шимкив.

Добавим, по факту инцидента Госбюро расследований начало предварительное расследование относительно возможной потери со стороны предыдущих работников АП "материальных носителей секретной информации, содержащих государственную тайну". Следователи открыли уголовное дело по статье "Утрата документов, содержащих государственную тайну, повлекшее тяжкие последствия". Сейчас они выясняют все обстоятельства.